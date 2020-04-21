Yayla yollarında karla mücadele başladı
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Rize

Yayla yollarında karla mücadele başladı

Yayla yollarında karla mücadele başladı Rize İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yayla yollarında karla mücadele çalışmalarına başladı.

21.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:07
Yayla yollarında karla mücadele başladı

Yayla yollarında karla mücadele başladı

RİZE - Rize İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yayla yollarında karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kar nedeniyle kapalı köy yolu bulunmayan Rize'de şimdi turizm merkezleri haline gelen yaylalarda karla mücadele sürüyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve bir turizm merkezi haline gelen Gito Yaylası'nda da yayla yolunun açılması için karla mücadele çalışması başladı.

Öte yandan Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na dün gece Nisan ayında kar yağdı. Ovit Tüneli'nden geçerek Rize'ye gelen vatandaşlar hava sıcaklıklarının artmasına rağmen kar yağışını görünce gözlerine inanamadı.

Yayla yollarında karla mücadele başladı

Kaynak: İHA

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