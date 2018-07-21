Yayla Şenliğinde Havaya Rastgele Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yayla şenliğinde tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Gökbel Yaylası'nda 14'üncüsü düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin yapıldığı alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya rastgele ateş edilmeye başlandı.

Bu sırada alanda su satışı yapan Erhan Uğur Kutu'nun (29) başına seken kurşunlardan biri isabet etti.

Yaralanan Kutu, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.