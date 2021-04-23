"Yayla Muzu" tezgâhlardaki yerini aldı
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"Yayla Muzu" tezgâhlardaki yerini aldı

'Yayla Muzu' tezgâhlardaki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk dilinde ışgın veya uçkun olarak bilinen 'yayla muzu' tezgahlardaki yerini aldı.

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk dilinde ışgın veya uçkun olarak bilinen 'yayla muzu' tezgahlardaki yerini aldı.

Baharın gelmesiyle ve sıcaklıkların artmasıyla 1000 - 3000 metre rakımda doğal olarak yetişen yayla muzu Erzincan'da 20 TL'den satılıyor. Getirdikleri uçkunları Erzincan merkezde seyyar olarak satışa sunan satıcılar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirtiyor. Kanser gibi önemli hastalıklara da iyi geldiğini söyleyen Sinan Atasever, "Baharın gelmesiyle birlikte yüksek dağların yaylalarında yetişen ışgına vatandaşlardan ilgi büyük. Kanser gibi birçok hastalığa da iyi geldiğini artık herkes biliyor. Bizler de dağlardan toplayıp satıyoruz." dedi. - ERZİNCAN

'Yayla Muzu' tezgâhlardaki yerini aldı
'Yayla Muzu' tezgâhlardaki yerini aldı
'Yayla Muzu' tezgâhlardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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