Yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
12.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:28
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Amanos Dağları kırsalındaki bazı yayla evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evlerden bakır tel, buzdolabı, televizyon, zeytinyağı ve çeşitli eşya çaldıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA