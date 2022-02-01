Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildiBOLU Bolu'da, yayla evlerinden hırsızlık yaptığı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

BOLU Bolu'da, yayla evlerinden hırsızlık yaptığı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Bakırlı köyü yaylasında evlere giren bir şahsın olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaylada düzenledikleri operasyonda girdiği 2 evden elektronik ve değerli eşyalar çalan G.D. isimli şahıs 3'üncü eve girdiği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan G.D., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Haber

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