Yayla evinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yayla evinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yayla evinde yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylası Süpüroğlu mevkiinde yaz aylarında kullanılan eski Muğla evi alevlere yenik düştü.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylası Süpüroğlu mevkiinde yaz aylarında kullanılan eski Muğla evi alevlere yenik düştü.

Naci Can'a ait evin mutfak bölümünde başladığı ileri sürülen yangın sonrası bölgeye Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesine rağmen ahşap çatılı binanın hemen yanında bulunan evin çatısına sıçradı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak olarak kullanılan bir katlı oda tamamen yandı, bitişiğindeki 2 katlı ev kısmen yandı. Sadece yaz aylarında kullanılan evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Yayla evinde yangın

Yayla evinde yangın

Yayla evinde yangın

İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

 Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title