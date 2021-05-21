Yayla evinde kumara suçüstü; 41 bin lira ceza uygulandı
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Yayla evinde kumara suçüstü; 41 bin lira ceza uygulandı

Yayla evinde kumara suçüstü; 41 bin lira ceza uygulandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 41 bin 628 lira ceza kesildi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 41 bin 628 lira ceza kesildi. 

İl Jandarma ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A.B.'ye ait yayla evinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve takip sonucu ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile birlikte adrese baskın düzenledi. Evde kumar oynayan 12 kişi yakalandı. Şüphelilere, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 41 bin 628 lira idari para cezası kesildi. Evde yapılan aramada iskambil kağıtları, ruhsatsız 2 tabanca, 5 şarjör ve 50 kurşun ele geçirildi. Kumar oynatan Y.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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