Yayla evinde çıkan yangın korkuttu
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Yayla evinde çıkan yangın korkuttu

Yayla evinde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaylada bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaylada bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesine bağlı Samandöken köyü yaylasında İbrahim Akkoyunlu'ya ait evin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaylada bulunan vatandaşların müdahale ettiği alevler tüm çatıyı sardı. Göle Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi. - ARDAHAN

Yayla evinde çıkan yangın korkuttu
Yayla evinde çıkan yangın korkuttu
Yayla evinde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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