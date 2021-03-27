Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
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Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi Kepçenin karşısına geçip elini beline atan muhtarın silahı jandarma tarafından alındı Yayla evlerinin yıkımı için gelen Manavgat Belediyesi yıkım ekibinin karşısına geçip elini belindeki silaha götüren muhtar...

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Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

Kepçenin karşısına geçip elini beline atan muhtarın silahı jandarma tarafından alındı

ANTALYA - Yayla evlerinin yıkımı için gelen Manavgat Belediyesi yıkım ekibinin karşısına geçip elini belindeki silaha götüren muhtar jandarma tarafından engellendi.

Muhtar Ceylan'ın silahına davrandığını gören jandarma ekipleri, muhtarın elinden aldığı silaha el koydu.

Manavgat Kızıldağ Mahallesinde Manavgat Belediyesi yıkım ekipleriyle Kızıldağ Mahalle Muhtarı başta olmak üzere bazı mahalle sakinleri arasında yıkım gerginliği yaşandı. Kızıldağ Mahallesi Topalceviz mevkiinde bulunan yayla evlerinin CİMER'e yapılan şikayet üzerine yıkmaya gelen ekiplerle, mahalle sakinleri arasında yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda büyümeden önlendi. Yaşanan olayların ardından Manavgat Belediyesi tarafından, Kızıldağ Muhalle Muhtarı Mehmet Ceylan hakkında belediye görevlilerini engellemek ve silah çekmek suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Öte yandan, Muhtar Ceylan hakkında görevli memura silahlı tehditten işlem yapıldığı öğrenildi.

Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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