Son dakika haberleri! Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
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Son dakika haberleri! Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi Kepçenin karşısına geçip elini beline atan muhtarın silahı jandarma tarafından alındı Yıkım sonrası vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı Yayla evlerinin yıkımı için gelen Manavgat Belediyesi yıkım ekibinin karşısına...

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

Kepçenin karşısına geçip elini beline atan muhtarın silahı jandarma tarafından alındı

Yıkım sonrası vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı

ANTALYA - Yayla evlerinin yıkımı için gelen Manavgat Belediyesi yıkım ekibinin karşısına geçip elini belindeki silaha götüren muhtar jandarma tarafından engellendi.

Muhtar Ceylan'ın silahına davrandığını gören jandarma ekipleri, muhtarın elinden aldığı silaha el koydu.

Manavgat Kızıldağ Mahallesinde Manavgat Belediyesi yıkım ekipleriyle Kızıldağ Mahalle Muhtarı başta olmak üzere bazı mahalle sakinleri arasında yıkım gerginliği yaşandı. Kızıldağ Mahallesi Topalceviz mevkiinde bulunan yayla evlerinin CİMER'e yapılan şikayet üzerine yıkmaya gelen ekiplerle, mahalle sakinleri arasında yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda büyümeden önlendi. Yaşanan olayların ardından Manavgat Belediyesi tarafından, Kızıldağ Muhalle Muhtarı Mehmet Ceylan hakkında görevli memura silahlı tehditten işlem yapıldığı bildirildi.

Yaşanan arbedenin ardından Kızıldağ mahalle sakinleri Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile görüşmek üzere Manavgat Belediyesi önünde toplandı. Kızıldağ köy muhtarı ve köylülerin yetkililerden bir açıklama istediği protesto sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.Kendilerine tebligat yapılmadan, haber verilmeden yıkımın gerçekleştiğini ileri süren vatandaşlar yıkılan yayla evlerinde eşyalarının olduğunu belirtip duruma tepki gösterdi.

Yayla evleri yıkılan vatandaşlar adına konuşan avukatlar, yıkım esnasında yıkıma dayanak olan işlemin ne olduğunu sorduklarını ve 'biz geldik yıkarız. Gidin dava açın' cevabını aldıklarını belirterek " Ben neye dava açacağım. Ortada bir karar yok. Neye istinaden yıkıldığını da bilen yok. Beş dakika şu eşyaları alayım gideyim izin veren yok. Mevzuatı bir kenara bırakalım. Önce tebliğ edersin 3 gün sonra yıkıma başlarsın. Her şeyin bir usulü ve yöntemi var. Tapu kayıt belgesi olanlarda var içinde. Daha çok hayvancılık yapanların kaldığı bir yer. Dolayısıyla mevzuata uygun bir işlem yok ortada. Yapılan işlem tamamen hukuksuzdur."dedi.

Belediye önünden ayrılan kalabalık yürüyerek Manavgat kaymakamlığına geldi. Güvenlik güzleriyle yapılan görüşmenin ardından Muhtarla birlikte 4 kişilik grup Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile görüştü.

Son dakika haberleri! Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
Son dakika haberleri! Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
Son dakika haberleri! Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi
Son dakika haberleri! Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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