Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi
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Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi

Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da Dodurga Yaylası'nda çıkan yangında Hamide Sarı ve kızı Nergis Sarı'nın yaşadığı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da Dodurga Yaylası'nda çıkan yangında Hamide Sarı ve kızı Nergis Sarı'nın yaşadığı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Dodurga Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamide Sarı ve kızı Nergis Sarı'nın birlikte yaşadığı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden anne ve kızı dışarıya çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında anne ve kızın yaşadığı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU

Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi
Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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