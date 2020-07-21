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Yayla çiçek ham balına altın madalya

Her yıl düzenlenen Londra Bal Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yayla çiçek ham balına altın madalya
21.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:31

Her yıl düzenlenen Londra Bal Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Aynı yarışmada geçen yıl Muğla Ham Çam Balı ile altın madalya kazanan BEE'O, bu yıl da yayla çiçek balı ile ödüle layık görüldü. Türkiye'nin arıcılık potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, aldıkları bu ödül ile Anadolu yayla ham balının kendisini ispatladığını kaydetti.

Dünya çapında birçok bal üreticisinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite ve duyusal (koku, doku, lezzet ve ağız hissi) özelliklerine göre değerlendirildi. Yarışmada birinci seçilen yayla çiçek ham halı, hem kalite hem de duyusal kriterlerde jüriden en yüksek puanı aldı. Yeni Zelanda, İspanya, Norveç ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada yüzlerce farklı bal çeşidi yarıştı.

"Ülkemizin arıcılık potansiyeli çok yüksek"

Yayla çiçek balının altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Anadolu toprakları endemik bitkiler açısından dünyanın en zengini. Bu çok özel floradan da çok kaliteli bal, polen, propolis, arı sütü ve arı ekmeği elde ediliyor. Bu balların kalitesi ve lezzeti dünyanın hiçbir bölgesinde olmayan üstünlükte. Bu ödül ile Anadolu yayla ham balının farkı ispatlanmış oldu. Ülkemizin arıcılık potansiyeli çok yüksek. Biz de Anadolu'da arıcılığı geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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