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"Yayla cenneti" Akçaabat, plaj ve su sporlarıyla da adından söz ettirecek

Doğu Karadeniz'in dağ ve yayla turizmi açısından en zengin yörelerinden Trabzon'un Akçaabat ilçesi, turizme kazandırılacak yeni alanla artık plaj ve su sporlarında da adından söz ettirecek.

11.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:27

Doğu Karadeniz'in dağ ve yayla turizmi açısından en zengin yörelerinden Trabzon'un Akçaabat ilçesi, turizme kazandırılacak yeni alanla artık plaj ve su sporlarında da adından söz ettirecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığının iş birliğinde, ilçenin Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkı sahil kısmında yapılan plaj ve su sporlarına yönelik alanda incelemede bulundu.

Ekim, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçaabat'ın uluslararası plaj sahaları ile spor turizminin de merkezi olacağını söyledi.

İlçenin sahil kısmında plaj futbolu, voleybol ve hentbol sporlarının da yapılacak olduğu alan için hazırlıklarda sona gelindiğine dikkati çeken Ekim, şöyle devam etti:

"Akçaabat'ımızda vatandaşlarımızın daha fazla ve etkin spor yapabilmeleri için yeni alanlar oluşturmak ve şehrimizde spor turizmini geliştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizle ilçemiz Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkı'nın sahil kesiminde plaj sporlarına yönelik alan oluşturuyoruz. Bu alanda aynı anda hentbol, voleybol ve futbol oynanabilen, uluslararası standartlara uygun sahalar oluşturuldu."

"Hedefimiz, şehrimizin önemli bir spor merkezi haline gelmesini sağlamak"

Ekim, bu alanın yelken ve sörf ile su sporları merkezi olarak da planlandığını işaret ederek, "Trabzon için önemli bir plaj bölgesi olacaktır. Böylece uluslararası organizasyonlara şehrimiz ev sahipliği yapabilecek ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Söz konusu bölgeye, yaşlılara ve çocuklara yönelik aktivite alanları da oluşturulacağını dile getiren Ekim, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz ilçemizdeki sportif tesislerin kullanımını en üst seviyeye çıkarmak, spor alanlarını daha efektif kullanmak, yetenekleri belirlenen çocuklarımızla olimpik sporcular yetiştirerek, şehrimizin önemli bir spor merkezi haline gelmesini sağlamaktır. Akçaabat, sporda kısa ve uzun vadeli planları ile geleceğine hazırlık yapacaktır. "

Ekim, öte yandan plaj ve su sporları alanının açılışının 14 Temmuz Salı günü saat 17.00'de gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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