Yayıncılık ve Baskı Maliyetleri Endişe Yaratıyor

Döviz kuruna bağlı maliyet artışları nedeniyle sıkıntıda olduğunu açıklayan yayıncılık ve matbaacılık sektörü temsilcileri, yeni asgari ücretler ve okuyucunun alım gücünün düşmesi nedeniyle 2022 yılında daha da zorlanacakları düşüncesinde

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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