Yayıncı kuruluştan 'ödemeler yapıldı' açıklaması

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, Kulüpler Birliği Vakfı ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği tarafından ödeme alamadıkları yönündeki ifadelerine karşı bir açıklamada bulundu.