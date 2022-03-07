Yayıncı kuruluştan ihale açıklaması

Yayıncı kuruluş Digiturk'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu'nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Spor