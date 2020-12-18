Yayıncı kuruluşa protesto

Fatih Karagümrük ile Galatasaray maçı başlama vuruşunda iki takım futbolcuları 60 saniye topa dokunmayarak yayıncı kuruluş ile ödemelerde yaşanan sorunları protesto etti.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray maçı başlama vuruşunda iki takım futbolcuları 60 saniye topa dokunmayarak yayıncı kuruluş ile ödemelerde yaşanan sorunları protesto etti.

Süper Lig Kulüpler Birliği ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda başlama düdüğüyle birlikte futbolcuların 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacağını açıklamıştı. Süper Lig'de haftanın açılış maçı olan Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşmasında iki takım futbolcuları 60 saniye boyunca topa dokunmadı. Protestonun ardından müsabakaya Galatasaraylı futbolcuların paslaşmasıyla başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı