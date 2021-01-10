Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi
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Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi

10.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:22
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi

beIN Sports, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçta ekrana yansıyan seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.

beIN Sports, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçta ekrana yansıyan seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve müsabakaları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan "Maçı seyirci ses efekti ile izleme" seçeneğinin bu dönemde abonelerin hizmetine sunulduğu hatırlatıldı.

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor müsabakasında Fenerbahçe aleyhine bir tezahüratın yanlışlıkla ekrana yansıyan seslerde yer aldığının vurgulandığını açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe Kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden, yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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