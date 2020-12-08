Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, 10 Aralık'ta "Hayatımız Kitap"a konuk olacak
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Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, 10 Aralık'ta "Hayatımız Kitap"a konuk olacak

08.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:40
Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, 10 Aralık'ta

Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, 10 Aralık'ta Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrim içi programı "Hayatımız Kitap" programına katılacak.

Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, 10 Aralık'ta Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrim içi programı "Hayatımız Kitap" programına katılacak.

Metin Celal'in hazırlayıp ve sunduğu program, 10 Aralık'ta 21.00-21.45 arasında Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Etkinlikte, Türkiye'de yayıncılığın geçmişi ve bugünkü durumu ile yayıncılık sektörünün sorunları ve çözüm yolları ele alınacak.

Program, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir platform üzerinde bir araya getirerek sektörde çalışanları, sektörle ilgili kişileri, öğrencileri ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerini bilgilendirmeyi, ufuk açıcı sohbetlerle geleceğe dair öngörüleri, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmayı, topluma yayıncılığı anlatmayı, okumanın önemi ve gerekliliği konusunda bilinç kazandırmayı ve yayıncılık sektörüne itibar kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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