Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi
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Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

13.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:02
Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları geçtiğim Eylül ayında başlamıştı.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları geçtiğim Eylül ayında başlamıştı. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin söküm işlemlerinin 28'incisi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla dün gerçekleştirildi. Yayınlara başlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz Eylül ayında 99 radyonun aynı anda gerçek test yayınları yapılmıştı. Tüm radyolar testleri başarı ile gerçekleştirilmişti. Çamlıca Kulesi'nde radyo yayınları kuleden verilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar yedek kulenin de hizmete gireceğini duyurdu. Bu projeyle birlikte Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'da bulunan 28 televizyon anteni kaldırıldı, TRT'ye ait kule ise önümüzdeki günlerde kaldırılacak. İstanbul'un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule, her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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