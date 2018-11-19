Yayına Bağlanan Kadın İzleyicinin "Aldatma" İtirafı Şaşkına Uğrattı

Yayına Bağlanan Kadın İzleyicinin "Aldatma" İtirafı Şaşkına Uğrattı

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin "AVM'de tanıştığım kişiyle kocamı aldattım" şeklindeki itirafı şaşkına çevirdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin itirafı, hem ekran başındaki hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

"KENDİMİ ENGELLEYEMİYORUM"

Ailesi tarafından sevmediği bir adamla evlendirildiğini belirten kadın izleyici, "Kocamı aldattığım kişinin AVM'de mağazası var. Tanıştık. Kendisi de evli. Hatamın farkındayım. Ama mutsuz olduğum için kendimi engelleyemiyorum. Vicdanen çok rahatsızım" dedi.

PROGRAM YORUMCUSU ÖNERİLERDE BULUNDU

34 yaşında olduğunu belirten kadın izleyicinin itirafı sonrası program yorumcusu çeşitli tavsiyelerde bulundu.

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YORUMLAR (26)

  • BURAKK:
    Benim ayakkabı mağazamada kadın yanında kocasıyla ikide çocuğuyla geliyo bakışlarla herşeyi anlatıyo ertesi gün tek geliyo.. Bu ve benzerleri sıkça yaşanan olaylar., alakalı konuda branşı olan işyeri sahipleri bilir. Ama etrafta konuşulmaz racon böyle. Tlvizyonda ne reklam yapıyon ki
    Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
  • FATİH:
    Allah belani versin rtuk uyuma artik
    Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
    ZATİ SUNGUR: rtuke niye beddua ediyorsu ülkeyi rtük mü yönetiyor?? devleti yönetenler yasak cikarmassa rtük neden yasaklasin?? rtükün amaci belli zaten ama devleti yönetenler güya dindar ya onlar neden müdahale etmiyorlar??
    14 Yayından Kaldır
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