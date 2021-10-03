Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler
Yayın Araştırma Performansı ile İlgili EğitimlerDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.
Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.
Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Akademisyen Oturumu
Tarih: 7 Ekim 2021 Perşembe
Saat : 14: 00-15: 00
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
InCites Platformu- Araştırma Performansı, Stratejisi ve İşbirliği- InCites B/A ve ESI
Tarih: 12 Ekim 2021 Salı
Saat : 11: 00-12: 00
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Journal Citation Reports- Alanınızdaki en iyi dergileri hızlı bir şekilde belirleyin! Tarih: 12 Ekim 2021 Salı
Saat : 14: 00-14: 30
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Akademisyen Oturumu
Tarih: 14 Ekim 2021 Perşembe
Saat : 11: 00-12: 00
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Web of Science- Literatür Taraması Lisans/Lisansüstü Öğrencileri
Tarih: 14 Ekim 2021 Perşembe
Saat : 14: 00-14: 45
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Journal Citation Reports- Alanınızdaki en iyi dergileri hızlı bir şekilde belirleyin! Tarih: 27 Ekim 2021 Çarşamba
Saat : 11: 00-11: 30
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
InCites Platformu- Araştırma Performansı, Stratejisi ve İşbirliği- InCites B/A ve ESI
Tarih: 27 Ekim 2021 Çarşamba
Saat : 14: 00-15: 00
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Saygılarımızla,
Kütüphane