Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler - Haberler
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Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler

Habermetre - Haberler | Toplum
Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler

Yayın Araştırma Performansı ile İlgili EğitimlerDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.

Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.

Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Akademisyen Oturumu

Tarih: 7 Ekim 2021 Perşembe

Saat : 14: 00-15: 00

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

InCites Platformu- Araştırma Performansı, Stratejisi ve İşbirliği- InCites B/A ve ESI

Tarih: 12 Ekim 2021 Salı

Saat : 11: 00-12: 00

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Journal Citation Reports- Alanınızdaki en iyi dergileri hızlı bir şekilde belirleyin! Tarih: 12 Ekim 2021 Salı

Saat : 14: 00-14: 30

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Akademisyen Oturumu

Tarih: 14 Ekim 2021 Perşembe

Saat : 11: 00-12: 00

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Web of Science- Literatür Taraması Lisans/Lisansüstü Öğrencileri

Tarih: 14 Ekim 2021 Perşembe

Saat : 14: 00-14: 45

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Journal Citation Reports- Alanınızdaki en iyi dergileri hızlı bir şekilde belirleyin! Tarih: 27 Ekim 2021 Çarşamba

Saat : 11: 00-11: 30

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

InCites Platformu- Araştırma Performansı, Stratejisi ve İşbirliği- InCites B/A ve ESI

Tarih: 27 Ekim 2021 Çarşamba

Saat : 14: 00-15: 00

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Saygılarımızla,

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Haber: Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler - Haberler
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