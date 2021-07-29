Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler
Yayın Araştırma Performansı ile İlgili EğitimlerDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.
Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.
Yeni Web of Science- Lisans/Lisansüstü Öğrencileri Tarih: 17 Ağustos 2021 Salı Saat : 11: 00-11: 45 Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Yeni Web of Science- Akademisyenler Tarih: 17 Ağustos 2021 Salı Saat : 14: 00-15: 00 Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
InCites Platformu- Araştırma Performansı ve Stratejisi- InCites B/A ve ESI
Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 11: 00-12: 00
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Journal Citation Reports- JCR ile Dergi Etki Faktörünün ötesine bakın
Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 14: 00-14: 30
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Araştırmacı Profili Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 16: 00-16: 30
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre