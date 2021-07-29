Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler

Yayın Araştırma Performansı ile İlgili EğitimlerDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.