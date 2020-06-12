Yaygın test uygulaması ile gizli Kovid-19 pozitifler tespit edilecek
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Yaygın test uygulaması ile gizli Kovid-19 pozitifler tespit edilecek

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı "Yaygın Test Uygulaması" Samsun'da başladı.

Yaygın test uygulaması ile gizli Kovid-19 pozitifler tespit edilecek
12.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:29

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı "Yaygın Test Uygulaması" Samsun'da başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun'da 1368 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor testi ve hastalık durumunu gösteren PCR testi yapacak.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, basın mensuplarına, testlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından örnekleme yöntemiyle belirlenen kişilere yapılacağını söyledi. Test yapılacak kişilerin listesinin kendilerine ulaştığını aktaran Oruç, "Testleri kabul eden kişiye hem bağışıklığı tespit eden antikor testi hem de hastalık durumunu gösteren PCR testi uygulanacak. Test sonuçları bize, kentimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış sessiz hastaları ve hastalığı taşıyan olası gizli pozitifleri tespit etme imkanı verecek. Böylelikle hem kentimizde bağışıklık haritasını çıkarmış olacağız hem de olası gizli pozitif hastaları yakalayarak, vakaların tekrar yükselişe geçmesini önlemek için hangi noktalara odaklanmamız gerektiğini göreceğiz." dedi.

Oruç, 48 ayrı mobil ekiple testleri yapacaklarını belirterek "Ay sonuna kadar tüm testleri tamamlayıp verileri Sağlık Bakanlığımıza göndermeyi planlıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanması için halkımızın desteğini bekliyoruz. Onlardan ricamız, evlerini ziyarete gelecek ekiplerimiz ulaştığında, testin yapılması noktasında kendilerine yardımcı olmaları ve gerekli kolaylığı göstermeleridir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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