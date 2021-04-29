Yaygın Göleti'nden su tahliyesi başladı
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Yaygın Göleti'nden su tahliyesi başladı

Yaygın Göleti'nden su tahliyesi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da bulunan Yaygın Göleti tam doluluğa ulaşarak su tahliyesi başladı.

Malatya'da bulunan Yaygın Göleti tam doluluğa ulaşarak su tahliyesi başladı. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Yaygın Göleti Sulaması ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Battalgazi İlçesi Yaygın Mahallesi'nde yer alan Yaygın Göleti'nin, dün tam doluluğa ulaşması nedeniyle dolu savaktan su tahliyesi yapıldığı bildirildi.

Naldöken Deresi üzerinde bulunan Yaygın Göleti, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 47 metre yüksekliğinde ve 2,1 milyon metreküp depolama hacmine sahip. Yaygın Göleti'nin, 28 Nisan 2021 tarihi itibariyle maksimum doluluğa ulaştığı belirtilip, dolu savakatan deşarja başlanıldığı aktarıldı.

İhale edilerek 29 Nisan 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanıp yapımına başlanan ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülen Yaygın Göleti Sulaması ile Yaygın Mahallesi'nde 3 bin 770 dekar tarım arazisini cazibeli borulu sulama sitemiyle sulayarak yıllık 5 milyon TL milli ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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