Yayaya yol veren kamyonete, arkadan gelen cip çarptı Sakarya'da yaya geçidini kullanan insanlara yol vermek için duran kamyonete arkadan gelip yavaşlayamayan bir cip çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.05 sıralarında Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni Cami istikametinden Demokrasi Meydanı istikametine doğru ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 ABP 313 plakalı kamyonet, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermek için yavaşlayarak durdu. Yayaya yol vermek için duran kamyonete arkadan gelen 54 YK 025 plakalı cip çarptı. KAZA SEBEBİYLE TRAFİK AKSADI Ölen veya yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle Atatürk Bulvarı'nda trafik kısa bir süre aksadı. Trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle kontrollü şekilde sağlanan trafik araçların yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü. Kaynak: İHA