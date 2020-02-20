Yayaya yol verince zincirleme kaza yaşandı
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Yayaya yol verince zincirleme kaza yaşandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yaya geçidindeki vatandaşlara yol vermek için aniden duran araç sürücüsü zincirleme trafik kazası yaşanmasına sebep oldu.

20.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:10
Yayaya yol verince zincirleme kaza yaşandı

'nin ilçesinde, yaya geçidindeki vatandaşlara yol vermek için aniden duran araç sürücüsü zincirleme trafik kazası yaşanmasına sebep oldu.


Seyir halinde Biga istikametinde ilerleyen 17 AAU 516 plakalı araç sürücüsü ilçe merkezinde yer alan yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için aniden durdu. Arkadan gelen araçların duramaması sonucu 2 otomobil ve 1 gezici röntgen aracı birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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