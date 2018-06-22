Yayaya Yol Veren Otomobile Çarpan Sürücü Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Anıl Ş. yönetimindeki 34 SB 7349 plakalı otomobil, yayalara yol vermek için durdu. Arkasından gelen Kurtuluş K.'nın kullandığı 31 MA 194 plakalı otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan Kurtuluş K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN