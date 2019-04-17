Yayaya Öncelik Vermeye Cezasını Çekecek

Sivas'ta trafikte yayaya öncelik vermeyen sürücülere geçit verilmeyecek.

Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte yayaya öncelik vermeyen sürücülere yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. Konuyla ilgili Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulamaların aralıksız devam edeceği kurala uymayan sürücülerin cezalandırılacağı belirtildi. Açıklamada, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; araç sürücüleri görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş;kavşak giriş ve çıkışlarında, y aya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu hükme uymayan araç sürücülerine ise 488 TL idari para cezası uygulanacaktır, hükmü getirilmiştir.Toplumda bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla İlimizdeki yaya geçitlerine "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazdırılmış, ayrıca ekiplerimiz tarafından da meydan ve diğer bölgelerde bulunan yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara ilk geçiş hakkını vermesi konusunda bilinçlendirme yapması istenmiştir. Bu kapsamda trafik güvenliğini artırmak, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, sürücülerin yayalara öncelik vermesi kanuni bir zorunluluk olduğu gibi, aynı zamanda bu kuralı ihlal eden sürücülere de Karayolları Trafik Kanunun 74. Maddesince 488 TL idari para cezası uygulanacaktır." Denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA