Yayaya çarpmamak isterken yaralandı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Eskişehir'de, önüne çıkan yayaya çarpmamak isterken kullandığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Fatih B.'nin önüne aniden bir yaya çıktı. Yayaya çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, 26 AFE 584 plakalı motosikleti yan yatınca meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandı. Sürücü Fatih B., 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

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