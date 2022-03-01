Yayaya çarpmamak isterken yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yayaya çarpmamak isterken yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yayaya çarpmamak isterken yaralandı

Eskişehir'de, önüne çıkan yayaya çarpmamak isterken kullandığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Eskişehir'de, önüne çıkan yayaya çarpmamak isterken kullandığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Fatih B.'nin önüne aniden bir yaya çıktı. Yayaya çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, 26 AFE 584 plakalı motosikleti yan yatınca meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandı. Sürücü Fatih B., 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Yayaya çarpmamak isterken yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Atatürk Caddesi, Eskişehir, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title