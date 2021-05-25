Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Adıyaman'da, önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Musalla mahallesi Meteoroloji İl Müdürlüğü yakınlarında 02 FP 960 plakalı motosiklet ile seyir eden B.S., aniden önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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