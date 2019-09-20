Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 5 yaralı

20.09.2019 11:36

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'a doğru seyir halinde olan Öznur T.'nin kullandığı 55 AAY 17 plakalı hafif ticari araç, önüne aniden çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Öznur T., Münire A., Vedat Burak T., Aras A. ve Sancak Tarık T. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA