04.09.2019 11:16

Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te, motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için ani fren yapınca motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi çevreyolu üzerinde İ.K. yönetimindeki 79 AAG 137 plakalı motosiklet, sürücüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaları görünce ani fren yapması sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İ.K., motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. ile Z.Z.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar, sürekli aynı bölgede kazalar meydana geldiğini üst geçit yapılmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA