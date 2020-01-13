Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı: 3 yaralı
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Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı: 3 yaralı

Diyarbakır'da sürücü önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil refüje çarptı.

13.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:51
Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı: 3 yaralı

'da sürücü önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 UM 629 plakalı otomobil sürücüsü, önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, aydınlatma direğine ve ardından refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan aracın çekici yardımı ile çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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