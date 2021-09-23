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Yayaya çarpmamak için aydınlatma direğine çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yayaya çarpmamak için aydınlatma direğine çarptı

Adıyaman'da, bir sürücü kullandığı minibüs ile yola aniden çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir sürücü kullandığı minibüs ile yola aniden çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Edinilen bilgilere göre, 02 KU 463 plakalı Wolsvagen marka minibüs ile Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında ilerleyen Mehmet Enes Güven, yola aniden atlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu hızla çevirdi. Yayaya çarpmamak için direksiyonu aniden çeviren Güven, refüje çıkarak burada bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda minibüste ve aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yayaya çarpmamak için aydınlatma direğine çarptı

Yayaya çarpmamak için aydınlatma direğine çarptı

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