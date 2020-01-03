Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı

03.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:44

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) otomobil çarptı. Yener yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Camiatik Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Yener'e plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yener'in yardımına çevredekiler koştu. Otomobil sürücüsü ise yoluna devam ederek, kaçtı.

Kaynak: DHA