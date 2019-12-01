Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2)

01.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:06

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak, ölümüne neden olan sürücünün kimliği, mobese kameralarının kayıtları incelenerek, belirlendi. Ş.A. olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA