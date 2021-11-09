KOCAELİ (İHA) - Yayaya çarpıp dere yatağına uçan öğrenci servisinde, sürücü sıkıştığı yerden 3 saat sonra kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenci servisi kazasında sürücü de 3 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kazada bir vatandaş, bir öğrenci olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ekiplerin müdahaleleri sürerken, sürücü Mehmet Ö.'de olaydan 3 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.