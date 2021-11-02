Yayanın yaşamını yitirdiği kazada 4 TIR şoförüne gözaltı - Haberler
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Yayanın yaşamını yitirdiği kazada 4 TIR şoförüne gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
Yayanın yaşamını yitirdiği kazada 4 TIR şoförüne gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden Hasan Kıyakkaş'ın (55) ölümüyle ilgili konvoy halindeki 4 TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden Hasan Kıyakkaş'ın (55) ölümüyle ilgili konvoy halindeki 4 TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesinden geçen İzmir- Ankara karayolunun Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda, dün, saat 21.30 sıralarında, yolun karşısına geçmeye çalışan servis şoförü Hasan Kıyakkaş'a TIR çarptı. Kıyakkaş yaklaşık 20 metre sürüklenirken, TIR şoförü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Kıyakkaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıyakkaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazanın ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden Kıyakkaş'a konvoy halindeki TIR'lardan birinin çarptığı belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis, Hasan Kıyakkaş'a çarpan TIR şoförü ile konvoydaki diğer 3 TIR'ın şoförünü de Kıyakkaş'ın üzerinden geçmiş olabilecekleri değerlendirilerek gözaltına aldı. TIR şoförlerinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Yayanın yaşamını yitirdiği kazada 4 TIR şoförüne gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri
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