Yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
02.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:30
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımdaki yayanın üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımdaki yayanın üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kadıpaşa Mahallesi Kültür Caddesi'nde kadın sürücünün kullandığı 06 DN 3169 plakalı otomobil, park halindeki araca çarparak kaldırıma çıktı.
Aracın üzerine geldiğini fark eden kaldırımdaki yaya, ani refleksle otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA