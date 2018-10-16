Yayanın Ölümüne Sebep Olan Sürücü Yakalandı

Samsun'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Lise Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün iki yayaya çarpıp kaçmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çiftlik Mahallesi'nde park halindeki 55 ATA 66 plakalı siyah renkli otomobili kontrol eden polis, aracın sağ ön çamurluk ile kaputunda çökme ile kaza emareleri tespit etti.

Ekipler, aracın yanına gelen Fuat Ufuk Kalaycı'yı (44) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da 14 Ekim'de, bir otomobilin çarptığı yayalardan Ali Akyüz kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmiş, yaralanan İhsan Taflan ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.