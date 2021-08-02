Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada
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Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu.

Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan yaya kazaya neden oldu. Kaza anı KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında sağına soluna bakmadan dikkatsiz bir şekilde yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan yaya, yoldan geçen otomobile yandan çarparak yere düştü. Kaza anlarının saniye saniye KGYS kameralarına yansıdığı kazada, otomobile yandan çarparak yere düşen yayanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada
Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada
Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada
Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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