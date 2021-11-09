YAYALAŞTIRILMIŞ YOLLARDA ARAÇ DENETİMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış yollara, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter ile giriş yapan kişileri denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri motorlu taşıt trafiğine kapalı alanlara giriş yapan motosikletli sürücülere karşı denetim yapıyor. UKOME kararıyla her türlü motorlu taşıtlara girişi yasaklanan İki Eylül Caddesi, Doktorlar Caddesi'ne giriş yapan motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter sürücülerine yaya güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için Encümen'e sevk edilmek üzere idari yaptırım kararı uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri paket dağıtımı yapan iş yerlerinde çalışan gençlerin hızlı servis yapmaya zorlanmamaları, yaya bölgelerine girmemeleri ve tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini bildirildi.

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