Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Balıkesir'de trafik polisleri yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

Değişen karayolları trafik kanununa göre trafikte yayaya öncelik vermeyen sürücülere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimler sonucu 1 günde toplam 528 araç denetlendi. 192 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 31 ekip 51 personel ile yapılan özel denetimlerde toplam 528 araç sürücüleri ve yayalar denetlenmiş, kural ihlalinde bulunan 192 araç sahibi ve sürücüsüne ve 24 yayaya yayaların karşıya geçişlerde ışık ve işaretlerle belirtilen kurallara aykırı davranarak taşıt trafiğini tehlikeye düşürmekten ceza kesildi.

Ayrıca muayene süresini geçen 12 araca, kırmızı ışık ihlali yapan 8 araç sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu kullanan 22 araç sürücüsüne, yaya geçitlerinden geçen veya geçmek üzerinde olan Yayalara durarak geçiş hakkını vermeyen 83 araç sürücüsüne ve araçlarına zorunlu mali sigorta yaptırmayan 5 araca toplam 74 bin 60 lira idari para cezası uygulanırken, 20 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA