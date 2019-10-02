Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Edirne'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında 50 sürücüye 23 bin 704 lira ceza kesildi.
Edirne'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında 50 sürücüye 23 bin 704 lira ceza kesildi.
Edirne Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kampanya kapsamında, kent genelinde 92 noktada sürücüleri denetledi.
İki saat süreyle yapılan kontrollerde, yayalara yol vermeyen 50 sürücüye 23 bin 704 lira ceza kesildi. Ekipler kontrollerin devam edeceğini belirtti.