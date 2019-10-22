Yayalara yol vermeyen araçlara drone'lu denetim

22.10.2019 11:23

Gaziantep'te trafikte yaya önceliği bilincini arttırmak için drone'lu denetimler yapıldı. Denetimlerde 4 bin 15 araç kontrol edilirken pek çok araç ve sürücüye işlem yapıldı.



Gaziantep'te, trafikte yaya önceliği bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar ve denetimler devam ediyor. Kentte 21 Ekim günü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde drone'lu denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 4 bin 15 araç kontrol edildi.



Denetimlerde; trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 383 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 10 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 50 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 23 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 4 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 1 araç sürücüsüne çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanmaktan, 999 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda bin 478 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı. 96 araç trafikten men edilirken 9 sürücünün belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA