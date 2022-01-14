Yayalara yol vermek için duran otomobile çarpan otomobil takla attı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Anıt kavşağında meydana geldi. Yayalara yol vermek için duran Oğuzhan Kalaycı idaresindeki 67 LT 881 plakalı otomobile arkadan çarpan Fikret Ay idaresindeki 78 SP 303 plakalı otomobil takla attı. Devrilen otomobil Osman Gümüş idaresindeki 67 UB 134 plakalı motosiklete çarptı. Fikret Ay devrilen otomobilin içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Fikret Ay itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarıldı. Fikret Ay sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarptıktan sonra devrildiği, iki yayanın kaçarak uzaklaştığı, otomobilin altında ezilen motosiklet sürücüsü Osman Güneş'in panik halinde ayağa kalktığı görüldü.