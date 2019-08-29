Yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yazıldı

29.08.2019 17:53

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yaya geçidinden yayalara öncelik vermeyen 28 araca 12 bin 202 lira para cezası kesildi.



Ürgüp'te uygulama yapan trafik ekipleri yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen araç sürücülerine 488 TL'den ceza uyguladı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı denetimler sürüyor.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan denetimlerde yaklaşık 1 saat içerisinde 250 araç kontrol edilerek, 28 araç sürücüsüne ceza kesildi. Sürücülere yaya geçitlerinden geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermemekten toplam 12 Bin 202 lira idari para cezası verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA