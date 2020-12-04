Yayalar geçit yerine yolu kullandı
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Yayalar geçit yerine yolu kullandı

04.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:16

Yayalar geçit yerine yolu kullandıDÜZCE – Ülke genelinde yaya öncelikli trafik uygulamaları gerçekleştirilirken, Düzce'de de yaya geçitlerinin olduğu bölgede denetleme yapıldı.

Yayalar geçit yerine yolu kullandı

DÜZCE – Ülke genelinde yaya öncelikli trafik uygulamaları gerçekleştirilirken, Düzce'de de yaya geçitlerinin olduğu bölgede denetleme yapıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul Caddesi'nde yayaların geçit yerine yolu kullandığı görüldü.

Trafikte yaya önceliğine vurgu yapmak için Türkiye'nin birçok ilinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. Düzce'de de yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda düzenlenen uygulamalarda yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. Düzce'nin en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde de polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada yayaların geçidi kullanmayarak yoldan geçtiği görüldü. Yayalara geçitleri kullanmaları için uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara yaya geçitlerinin bulunduğu noktaları gösterdi. Polis ekiplerinin bölgede olmasına rağmen vatandaşların yaya geçidini kullanmaması dikkat çekti.

Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı
Yayalar geçit yerine yolu kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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Haber Yorumları (1)
YUSUF: Düzce''nin en büyük sorunlarından birisi trafik akış yönleri ve yaya geçitlerinin konumu. Şehir merkezinin neredeyse tamamı tek yön olarak akıyor. ve o tek yönden giderken birden bir bakıyorsunuz tak tam karşınızda girilmez levhası. Allah''tan kalabalık bir şehir değil.
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