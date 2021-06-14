Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
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Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı Genç kız sahildeki gezinin ardından geçirdiği talih kaza sonucu yaşamını yitirdi Babasını ziyarete gittiği yerde hayatını kaybetti Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşına geçmek...

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı

Genç kız sahildeki gezinin ardından geçirdiği talih kaza sonucu yaşamını yitirdi

Babasını ziyarete gittiği yerde hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Müzeyyen Koç memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan K.'nın kullandığı 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi Kavşağı'ndaki yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kontrolden çıkıp karşı şeritte seyir halinde olan Ferat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araca çarparak dururken, bisikletli Koç ise metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil servis ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Koç'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Genç kızın cenazesi yapılan otopsi çalışması ardından ailesi tarafından teslim alındı. Koç'un cenazesi memleketi olan Afyonkarahisar'a getirilerek Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Koç'un aile üyeleri, yakınları katıldı. Koç'un naaşı kılınan cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Genç kız sahildeki gezinin ardından geçirdiği talih kaza sonucu yaşamını yitirdi

Öte yandan genç kızın Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ve Antalya'da polis memuru olarak görev yapan babasını ziyarete gittiği öğrenildi. Koç'un sahildeki gezintinin ardından evine döndüğü sırada kaza geçirip yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç kız memleketinde sonsuzluğa uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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